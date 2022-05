jemeformeauCHU : une formation assistant de régulation de médicale certifiante en un an

L’assistant de régulation médicale (ARM) est le premier interlocuteur de toute personne qui compose le 15 ou le 112 sur son téléphone, en cas d’urgence médicale. Il accueille, écoute et analyse chaque appel dans les plus brefs délais. Il identifie chaque appelant et localise le plus précisément possible l’adresse de chaque intervention. Il procède à la hiérarchisation de chaque appel par un interrogatoire bref, précis et dirigé. Il doit s’assurer que chaque personne a bien été correctement écoutée, comprise et prise en charge.



L’ARM s’assure de connaître à chaque instant la disponibilité, la position et la destination de chaque intervenant (SMUR, sapeurs-pompiers, ambulanciers). Il recueille les bilans secouristes et prévient à la demande du médecin régulateur les structures d’accueil de l’arrivée de chacun. Ce professionnel doit posséder une bonne maîtrise des divers matériels : téléphonie, informatique et radiocommunication.



L’activité peut s’exercer en horaires décalés, les week-ends, les jours fériés, de nuit.