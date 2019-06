insitu, des compétences stratégiques sur-mesure

Nous nous attachons en effet à adapter nos propositions et à les faire évoluer si nécessaire, en tenant compte de la réalité sur le terrain et des contraintes propres à chaque établissement. Il est par exemple possible, pour les contrats en temps partagé, d’éclater un poste de manière à ce qu’une structure puisse disposer de compétences multiples sans pour autant les embaucher directement. Nous pouvons ainsi mettre à sa disposition, sur un même poste, un informaticien, un chef de projet et un administrateur réseaux ; ou compléter un poste en gestion des ressources humaines par un juriste. Toutes les combinaisons sont possibles pour tenir compte de la spécialisation des métiers. insitu anticipe d’ailleurs les nouveaux besoins, par exemple en matière d’analyse de données ou d’intelligence artificielle. Ces compétences sont de plus en plus demandées, mais peu d’établissements sont suffisamment matures pour y dédier un poste à temps plein. Nous les recrutons déjà pour les mettre à leur disposition le juste temps nécessaire !Plus d'informations :