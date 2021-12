e-Venue, une offre globale de e-services pour simplifier la relation patient / hôpital

Dans quel contexte l’offre e-Venue a-t-elle vu le jour ?

Olivier Barets : Elle fait suite à une demande forte de la part des établissements de santé, dont les liens avec les usagers se sont quelque peu distendus durant la crise sanitaire. La nécessité de numériser les échanges s’affirme désormais comme un enjeu majeur, et ce virage est appelé à s’accélérer. Nous travaillions déjà à la mise en œuvre de certains services aux patients. Nous avons donc souhaité construire une offre globale simple et lisible, intégrant tout un panel de services pour couvrir un parcours patient dans son intégralité, sur le volet administratif comme médical. Les nombreuses fonctionnalités proposées par e-Venue s’articulent ainsi autour des trois grandes étapes que sont la préparation de la venue, l’hospitalisation et le retour à domicile, et seront progressivement dévoilées jusqu’à la fin de l’année 2022.



Les premiers services sont d’ores-et-déjà opérationnels. Pourriez-vous nous en parler ?

Sur la partie « avant », les modules e-rendez-vous et e-admission sont en e et déployés aux CHU de Caen et le seront prochainement au CHU de Rouen, au CH du Havre... Nous avons souhaité démarrer par ces deux premières fonctionnalités car leur impact sur la fluidité des parcours est immédiatement visible. Pour tirer le maximum de ces fonctions sur le quotidien des équipes hospitalières et donc des patients, chaque déploiement bénéficie de l’accompagnement en organisation du cabinet de conseil maison Azelio afin de véritablement mettre à profit les nouveaux services numériques par une dynamique d’amélioration continue. Rappelons à ce titre que le module d’e-admission est nativement intégré à notre outil M-GAM, et qu’il devrait être rapidement compatible avec les autres principales GAM du marché. Pour aller plus loin, il intègrera en standard, dès sa version du mois d’octobre, la reconnaissance automatique des pièces justificatives, grâce à notre partenariat avec Jouve.