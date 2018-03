WeHealth by Servier et DEEPLINK MEDICAL signent un partenariat pour le développement d’une nouvelle solution e-santé dans le domaine de l’oncologie

C’est pour répondre à cette problématique que WeHealth by Servier, et DEEPLINK MEDICAL, une start-up lyonnaise, se sont associés pour développer un logiciel innovant de suivi et de partage de données facilitant la communication entre les professionnels de santé autour du dossier patient.



Ses fonctionnalités permettent de standardiser la prescription, le recueil, l’analyse et le suivi de critères radiologiques complexes selon les normes en vigueur, et de les rendre accessibles, en temps réel, à l’ensemble des praticiens référents. Le logiciel assurera la sécurité et la transparence des données tout au long du processus.



Cette solution devrait ainsi faciliter la communication entre l’ensemble des praticiens impliqués dans le suivi médical et contribuer à améliorer la prise en charge des patients souffrant de tumeurs solides, qui désignent la multiplication anormale de cellules dans des organes “solides” comme le sein ou la prostate, par opposition à la leucémie, un cancer qui touche le sang et la moelle osseuse.



« WeHealth by Servier s’investit dans la conception d’un logiciel d’évaluation de la réponse au traitement qui pourrait considérablement optimiser le suivi thérapeutique de patients souffrants de tumeurs solides, a déclaré le Dr David Guez, Directeur de WeHealth by Servier. Premier outil e-santé dédié à l’oncologie porté conjointement par Servier, il atteste de l’engagement du groupe Servier d’offrir des solutions innovantes et connectées, couvrant tous les besoins thérapeutiques, pour améliorer l’accompagnement des patients dans le suivi de leur maladie ».