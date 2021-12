Valenciennes s’attaque au Covid long

En cas d’anosmie et/ou d’agnosie persistante(s), le patient est pris en charge par la filière ORL pour réaliser un bilan plus poussé et mettre en œuvre, le cas échéant, un training olfactif standardisé. Pour la dyspnée et l’asthénie, « nous mobilisons la filière de pneumologie, qui évalue les limitations fonctionnelles à l’effort et cherche à identifier d’éventuelles séquelles pulmonaires, d’autant qu’ont été rapportés plusieurs cas d’atteintes interstitielles liées à des Covid peu symptomatiques chez des sujets jeunes. Sont alors proposés un reconditionnement musculaire, une prise en charge pneumologique, voire une orientation en cardiologie s’il y a également des douleurs thoraciques », décrit le Dr Kyndt.



En ce qui concerne les symptômes psycho-neurologiques inexpliqués, les équipes hospitalières commencent par infirmer ou confirmer la présence d’une pathologie sous-jacente, par exemple un accident vasculaire cérébral ou une maladie inflammatoire des nerfs, qui seront alors pris en charge par la filière de neurologie. « Si le diagnostic oriente vers une origine cognitive, nous cherchons à comprendre la survenue des symptômes et à les pondérer avec les autres troubles évoqués par le patient pour les considérer de manière globale – puisqu’ils ont tous un impact sur sa qualité de vie. Par exemple, des troubles anxieux peuvent être pénalisants lorsque l’on a également des difficultés à respirer, et inversement. Il nous faut écouter le patient, le rassurer et lui proposer le suivi le plus adapté, en ville par son médecin traitant ou en centre médico-psychologique », complète le Dr Thomazeau.