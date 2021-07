Vaccination obligatoire au 15 septembre pour les soignants et les accompagnants

« La vaccination sera rendue obligatoire d’ici le 15 septembre pour tous les soignants et les personnels d’hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements pour personnes handicapées et pour ceux travaillant au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile ». L’annonce d’Emmanuel Macron, lors de son allocution télévisée du 12 juillet, est claire et répond à « une reprise forte de l’épidémie qui touche tous les territoires ».



Au 15 septembre, pour les personnels et bénévoles de ces établissements non-vaccinés, « des contrôles seront opérés, et des sanctions seront prises » a ajouté le Président de la République. « À partir du 15 septembre, si vous êtes soignant et que vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez plus travailler et vous ne serez plus payé », a précisé Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé sur LCI.