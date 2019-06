VIDAL Sentinel, lauréat du Trophée HIT Innovation Santé

Le trophée a été remis à Thierry Mitouard, responsable des solutions intégrées de VIDAL et initiateur du projet VIDAL Sentinel, par le jury présidé par Enguerrand Habran, directeur du Fonds FHF et Cyrille Politi, Conseiller Transition Numérique de la FHF.



Les HIT Innovations Trophées récompensent les professionnels et sociétés les plus innovantes du secteur de l’IT appliqué à la santé. VIDAL Sentinel a pour objectif l’amélioration et la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse en développant l’analyse pharmaceutique et la pharmacie clinique au sein des établissements hospitaliers.



VIDAL Sentinel vise à évaluer en continu le risque des prescriptions intra-hospitalières.