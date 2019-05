Une nouvelle synergie pour un projet promis au succès

La Polyclinique de l’Europe disposait déjà du logiciel GAP Santé 400, intégré au portefeuille de Web100T. Nous avons toutefois souhaité engager une refonte globale de notre Système d’Information (SI), et avons donc construit une cartographie applicative cible avec tous les métiers concernés. Nos prérequis ? Ne retenir que des solutions expertes métiers répondant aux besoins spécialisés des utilisateurs, mais aussi fiabiliser le pilotage médico-économique. L’efficience d’un SI est en effet l’une des clés d’une meilleure prise en charge du patient mais aussi de la performance de ce pilotage. En ce qui concerne le volet GAP, l’offre de Web100T répondait le mieux à cette double exigence.Parce qu’elle offre les fonctionnalités les plus avancées ! Web100T dispose en effet d’une réelle expertise sur la gestion administrative du circuit patient, qui représente son métier historique. Sa WebSuite est en outre disponible en mode Full Web, gage d’un déploiement simplifié et de possibilités d’évolution organisationnelle. Les modules retenus par nos référents métiers couvriront l’admission des patients (WebPCP), la collecte d’activités (WebCAD), l’aide au codage (WebSIM), le traitement des données PMSI (WebPIMS) et la facturation (WebGeOFac). Nous avons également choisi le volet administratif du portail patient MyPoP, qui sera fusionné avec le portail médical lui-même connecté au DPI.Bien que nous connaissions déjà cet éditeur, nous avons découvert une nouvelle équipe, avec laquelle nous avons rapidement développé des relations de confiance. Cet enjeu est d’autant plus primordial que la WebSuite représente la clé de démarrage de notre nouveau SI et se positionne au cœur des processus métiers. Elle gèrera ainsi les admissions, tandis que les pré-admissions et la gestion des séjours se feront dans le DPI, où les actes seront codés avant d’être déversés dans la WebSuite. Il faudra donc une intégration poussée dans un sens comme dans un autre, sans oublier les interfaces avec le logiciel de gestion de la pharmacie et de traçabilité des Dispositifs Médicaux Implantables et le module de comptabilité. Les équipes de Web100T sont ici très réactives, et se mobilisent pour que ce chantier ambitieux se passe dans les meilleures conditions possibles. Il en résulte une réelle synergie avec nos propres équipes, qui participe à la cohésion globale autour du projet. Chacun apporte sa pierre à l’édifice. Il faut dire que nous partageons une même philosophie, énoncée par Henri Ford : « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite ». Cette position commune nous permet d’envisager une bascule dès le mois de novembre, alors que la WebSuite n’a été acquise qu’en mars !Plus d'informations : http://www.web100t.fr/