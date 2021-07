Une nouvelle ambition pour l’ANS

Accompagnateur de la transformation numérique du système de santé mandatée par la Délégation ministérielle au Numérique en Santé (DNS) pour mettre en œuvre les orientations dédiées au secteur de la santé et du médico-social, l’Agence du Numérique en Santé (ANS) s’oriente aujourd’hui autour de quatre rôles : de régulateur, « pour la performance numérique grâce à des règles communes de régulation et d’échanges » ; d’opérateur dans la conception de « grands e-programmes nationaux pour un service public de santé efficace et solidaire » ; de promoteur et de « valorisateur » en « stimulant, accompagnant et évaluant pour porter toutes les initiatives de e-santé ».



Afin de remplir ces objectifs, l’Agence annonce avoir élargi ses missions avec notamment une nouvelle organisation « plus lisible et moins segmentée ». « Cette nouvelle organisation répond à quatre enjeux forts », indique l’ANS dans un communiqué : « la transversalité : l’ANS harmonise sa politique globale et mutualise les compétences pour gagner en efficacité et en qualité dans ses projets », la « spécialisation et l’homogénéisation : les missions de l’ANS sont réparties de manière homogène, chaque équipe est spécialisée », « l’orientation client : l’ANS est à l’écoute de ses clients pour dynamiser et accompagner les projets de santé numérique », la « légitimité : l’ANS s’implique toujours plus dans l’écosystème industriel, elle parfait sa connaissance des activités et des projets locaux ».