Une maternité « Ami des bébés » au CHP Saint-Grégoire

Les maternités et néonatologies « Hôpital Ami des bébés » respectent un cahier des charges strict garant des valeurs portées par le label et respectant une charte énoncée en douze points.



La maternité du CHP Saint-Grégoire œuvre depuis 2013 à la mise en place de nouvelles démarches de prise en charge toujours plus proches de la physiologie en prônant l’organisation des soins autour des rythmes biologiques du nouveau-né et de sa mère, en répondant aux besoins physiologiques, psychologiques et culturels de l’enfant et de sa famille tout en assurant la sécurité médicale. Le label est aussi l’assurance d’apporter un soutien aux parents pour leur permettre d’acquérir progressivement une autonomie.



Marie GOURDEL- GAUTHIER et Anne TRIBODET, cadre de santé à la maternité témoignent : « Nous sommes très fières du travail accompli par l’ensemble de nos équipes. En effet, l’investissement collectif et individuel était indispensable à l’obtention de ce label. Il a fallu partager, convaincre, soutenir pour faire évoluer nos pratiques dans l’intérêt des nouveau nés et de leur famille. Le label est la juste reconnaissance de la qualité de nos prises en charge en maternité et néonatalogie ».