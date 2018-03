Une initiative de mutualisation pour les GHT : l’évolution du DPI M-CrossWay pour les GHT désormais disponible

Dans le cadre de la stratégie produits de Maincare Solutions appelée « plan de convergence 2021 », la migration de ses applicatifs historiques en nouvelle technologie vers une nouvelle plateforme « eSanté », système d’information territorial et unifié, est en marche, comprenant une approche « 3 en 1 » basée sur les technologies existantes Idéo issues du rapprochement effectué en 2016 avec le groupe IDO-In/Covalia :

- Un SI de production de soins territorial de nouvelle génération, évolution de M-CrossWay et de IdéoMed qui fera l’objet de communication dans les semaines à venir, accompagné de fonctions administratives hospitalières modernisées

- Une plateforme d’échange et de partage moderne et éprouvée, indispensable dans le cadre des GHT

- Des fonctions de gestion de parcours et de télémédecine intégrées.



Suite à la fourniture du PEPS, M-CrossWay va donc continuer à évoluer dans les prochains trimestres pour accompagner le déploiement des GHT et coller au plan de convergence 2021, grâce à des livraisons régulières de composants modernisés.



A ce jour les nouveaux composants mis à disposition sur 2017 / 2018 pour M-CrossWay en technologie Idéo sont :

- Les composants de DMP et MSSanté compatibilité

- Le nouvel entrepôt de stockage unifié (Healthcare Content Management), proposant un système de stockage en technologie Big Data (Hadoop)

- Le portail patient / ville / hôpital et la plateforme d’échange et partage IdéoLink

- Le module de rendez-vous en ligne et le « hub de rendez-vous », plateforme centralisée et interopérable avec les opérateurs grand public de gestion de rendez-vous.



« Le programme ‘PEPS’, décidé et gouverné avec la commission stratégie de SynergiH et un cercle représentatif de clients impliqués est un bel exemple hospitalier de mutualisation et de co-construction, déclare Christophe Boutin, Président de Maincare Solutions. Avec près de 40 établissements supports de GHT sur les 135 groupements, notre DPI confirme sa place de leader. La quasi-totalité de nos clients souhaite conforter le DPI en place et le programme PEPS va nous aider à atteindre ce but. Mais ils souhaitent disposer en même temps d’un plan ambitieux permettant à la fois l’installation rapide d’une plateforme Echange & Partage et l’évolution progressive et pragmatique vers un DPI territorial intégré de nouvelle génération, ce que notre stratégie va permettre en limitant à la fois les risques de changement et les coûts associés ».