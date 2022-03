Une Jonquille Contre le Cancer 2022 : top départ de la campagne nationale de mobilisation lancée par l'Institut Curie

Tout au long du mois de mars, l’Institut Curie donne rendez-vous aux Français lors d’une grande campagne de mobilisation et d’événements solidaires qui se tiendront partout en France ou en ligne avec notamment la Course de la Jonquille connectée !L’édition 2022 est dédiée aux cancers des adolescents et des jeunes adultes pour lesquels la recherche est un espoir de développement de nouveaux traitements et de guérison. Chaque année, ce sont près de 2 300 nouveaux patients, âgés de 15 à 24 ans, en France, qui ont besoin d’une prise en charge et de traitements spécifiques.En présence des parrains, marraines et partenaires, avec pour la première fois l’installation inédite d’une jonquille géante de plus de 3 mètres en briques LEGO® devant le Panthéon. Et pour ravir grands et petits, seront également organisés des ateliers avec des kits mélangés d’une mini-jonquille à construire en mode « Build & Take Away » !Cette année, l’Institut Curie réitère son challenge connecté et solidaire: La Course de la Jonquille Contre le Cancer ! Pour chaque kilomètre parcouru, du 15 au 27 mars, 1 euro sera reversé à l’Institut Curie par Allianz France. Mobilisons-nous contre le cancer afin de porter l’espoir !Sur la campagne sur ce lien Sur La Course de la Jonquille Contre le Cancer 2022 sur ce lien