Un système de géolocalisation unique en Europe mis au point à l’Hôpital Foch

En janvier 2017, la société Sweepin est présentée par BEAH (spécialiste de l’assurance responsabilité civile médicale, assureur de l’Hôpital) à la direction de la communication. « Au départ, Sweepin nous a demandé qu’on leur prête Foch comme terrain de jeu afin de mettre au point leur technologie et de faire des essais sur le terrain. Ce que nous avons accepté de faire dans la mesure où nous étions en train de travailler sur le sujet. En effet, nous cherchions un système permettant aux patients de mieux se repérer dans l’établissement. Ces derniers arrivent souvent en état de stress à l’hôpital et la mise en place d’une signalétique aussi efficace soit-elle, ne répond pas à tous les besoins. Dans la mesure où nous avions publié notre application, nous souhaitions l’utiliser pour offrir un service complémentaire à nos patients. Nous avons rencontré de nombreuses sociétés, proposant toutes des systèmes différents, du plan embarqué, jusqu’à la mise en place de technologies multiples afin de couvrir tous les locaux, souvent en les équipant de balises. Le seul problème : le budget souvent trop élevé pour un établissement de santé. », nous explique Valérie Moulins – Directrice de la Communication.





Sweepin est donc revenu plusieurs fois à l’Hôpital Foch pendant l’année 2017 pour effectuer les mesures et calculs nécessaires. « En janvier 2018, l’équipe de Sweepin m’a contacté afin de venir me faire une démonstration de leur système qui finalement avait abouti », nous explique Valérie MOULINS.





« Ce principe de géolocalisation du patient rentre dans notre démarche de mise en place du parcours numérique du patient, et plus largement de profiter des innovations liées à la « e-santé ». Le choix de Sweepin nous est apparu très pertinent d’une part, au vu de la qualité et la performance du produit (guidage visuel et sonore) et d’autre part, au vu de l’indépendance du logiciel de toute infrastructure à mettre en oeuvre. » indique Philippe BOULOGNE, Directeur des Systèmes d’Information de l’Hôpital FOCH.





Sweepin est une plateforme géo-intelligente qui permet la localisation et le guidage sans balise des utilisateurs dans l’établissement à partir de leurs smartphones. Une solution qui permet d’accueillir, guider et informer en temps réel le public dans un lieu fréquenté comme l’hôpital. Le système, interfacé avec la prise de RDV de l’établissement permet également de prévenir l’arrivée du patient dans l’hôpital via un message automatiquement adressé au secrétariat.





Tout à fait novateur, Sweepin utilise des algorithmes intelligents basés sur la fusion des capteurs issus du téléphone pour localiser et guider un patient au sein d’un établissement.





Deux services ont été testés et Foch souhaite désormais étendre ce système à l’ensemble de l’établissement en l’interfaçant avec Doctolib, nouveau système de prise de RDV en ligne qui sera ouvert à l’ensemble des consultations de l’Hôpital mi-février 2017.





Le 16 janvier dernier Sweepin est arrivé lauréat de l’appel à projet « Smart Hôpital : accompagner la mutation vers l’hôpital de demain » organisé par le groupe ENGIE.





Depuis janvier 2017, l’Hôpital Foch s’est lancé dans un grand projet e-santé afin de travailler sur toutes les étapes du parcours patient et mettre au point, grâce à des start-up des systèmes facilitant la vie du patient à l’Hôpital.