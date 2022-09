Un premier Diplôme Universitaire « Métavers en santé » en 2023

Le métavers est décrit comme le futur d'internet : c'est un ensemble de mondes virtuels dans lesquels nous pourrons bientôt façonner des avatars et interagir socialement et professionnellement. C'est dans un contexte d'accélération de la révolution numérique dans le monde de la santé qu'Université Paris Cité (Faculté de santé, UFR de médecine), en association avec le Centre de Responsabilité Santé Connectée (Hôpital Bichat, AP-HP), ouvre dès 2023 un enseignement diplômant pour tous ceux qui s'intéressent ou participent aux innovations digitales en santé.



Cet enseignement, dirigé par le Pr Boris Hansel et le Pr Patrick Nataf, se veut interactif, pratique et interdisciplinaire. Son objectif est de faire collaborer des professionnels ou étudiants d'horizons divers pour les faire évoluer vers la création ou le développement de projets en santé utilisant les outils numériques actuels.