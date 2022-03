Un partenariat entre Dedalus, le CHU de Rouen et Alicante, pour une performance accrue du portail de connaissances cliniques CKP de Dedalus

CKP s’appuie sur la puissance des serveurs multi-terminologique pour que chaque concept clinique soit aligné avec plusieurs terminologies standards. Cela permettra de partager les concepts entre différentes entités (intra et inter hospitalier) et assurer l’interopérabilité sémantique.



Grâce à son moteur de normalisation, CKP facilite le partage d’informations cliniques complexes émanant de sources d’informations hétérogènes.



Aussi, pour booster la performance de CKP, Dedalus a choisi d’intégrer directement HeTop* du CHU de Rouen, grâce aux API d’Alicante construites à partir de sa plateforme IA InquIA*.



Dedalus a ainsi sélectionné :

• l’expertise en terminologies et ontologies de santé du CHU de Rouen, reconnue internationalement, condensée dans l’outil HeTOP

• l’expertise d’Alicante en analyse sémantique de sa plateforme IA facilement exploitable grâce à ses API.



L’intérêt d’une telle collaboration est une illustration concrète de la nécessité d’allier les meilleures expertises pour maximiser la valeur créée pour les professionnels de santé.



La Santé pour tous est un sujet particulièrement complexe, nous le savons et aucune organisation n’a la science infuse et suffisante pour prétendre avoir réponse à tout. Aussi, une consolidation des expertises grâce à des coopérations choisies s’impose.



HeTOP, véritable innovation créée par le Département d’Informatique et d’Informations médicales (D2IM) du CHU de Rouen, répond aux besoins des cliniciens et scientifiques de la Santé et s’inscrit pleinement dans la dynamique du plan Innovation Santé 2030.



HeTOP inclut les principales terminologies et ontologies de santé : HeTOP contient plus de 2 millions de concepts disponibles dans plusieurs langues (parmi 45 langues) à travers plus de 90 terminologies ou ontologies.