Un nouveau succès pour Anticyclone

Vous avez donc souhaité généraliser cette solution à l’ensemble des praticiens de l’Institut.

Nous avons choisi de procéder par spécialités, afin de déployer successivement les différents dictionnaires médicaux intégrés dans le moteur de reconnaissance vocale. La solution d’Anticyclone a ainsi été mise en place d’abord pour les chirurgiens, puis les radiothérapeutes et les oncologues du sein. Nous la déployons actuellement auprès des autres spécialités telles que l’hématologie, la pneumologie, l’uro-oncologie et l’anesthésie avant de couvrir l’anapathologie et, éventuellement, les psychologues et les assistantes sociales. Les utilisateurs, médecins comme secrétaires, sont formés par les équipes d’Anticyclone au fur et à mesure du déploiement : leur expertise nous a en effet semblé précieuse pour assurer le succès de ce projet stratégique. D’autant qu’ils connaissent bien leur produit et leur public, et savent se rendre disponibles pour répondre au mieux aux attentes des utilisateurs.



Quelle organisation avez-vous retenu pour la production des comptes-rendus médicaux ?

Nous souhaitions perturber le moins possible les habitudes de travail des médecins, et avons donc choisi de conserver l’organisation déjà en place pour la dictée numérique. Plus concrètement, la solution d’Anticyclone est directement accessible par appel contextuel via le DPI. Le médecin sélectionne un modèle documentaire, dont certains champs sont immédiatement pré-remplis à partir des données du DPI. Il peut alors dicter son compte-rendu et voir le texte s’afficher au fur et à mesure par reconnaissance vocale. Il n’y apporte toutefois aucune correction. C’est ensuite la secrétaire médicale qui, à partir du logiciel d’Anticyclone, relit le document en écoutant simultanément le fichier audio associé. Elle peut dès lors y apporter les corrections nécessaires, avant de le retransmettre au praticien pour validation puis l’intégrer au DPI. Nous devrons prochainement automatiser cette dernière étape. Les comptes-rendus validés sur le logiciel d’Anticyclone seront alors directement injectés par flux normé dans le DPI concerné.