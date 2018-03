Un nouveau design de gaines têtes de lit pour une note conviviale à l'hôpital

L’expérience de projets menés dans de nombreux établissements hospitaliers équipés par Dräger, démontre que le niveau de soins actuel fixe des standards élevés en termes de formes, couleurs et matériaux, ainsi qu’en options d’éclairage. Désormais on se concentre sur les souhaits exprimés par les patients, le personnel soignant et les visiteurs, pour plus de confort.La Linea Ambience, par exemple, se compose d’un panneau large, disponible en plusieurs façades de bois. Elle donne un aspect esthétique à la gaine tête de lit, tout en mettant à disposition les éléments techniques ; alimentations en gaz et électricité, installées sur les côtés non visibles du panneau. On peut aussi y ajouter différentes options d’éclairage ; bandeau lumineux RGB, éclairage à LED direct ou indirect, lampe de lecture.La Linea Flush va plus loin encore et permet d’encastrer toute la connectique dans le mur. Cette version apporte un vrai gain de place.Linea Vertica, Living, Ambience, and Flush sont fabriqués pour Drägerwerk AG & Co. KGaA.Pour en savoir plus : www.draeger.com