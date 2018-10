Un médecin du CHU de Toulouse membre de l’Observatoire national pour la qualité de vie au travail des professionnels de santé

Il apporte dorénavant son expertise à l’Observatoire national pour la qualité de vie au travail des professionnels de santé.







Installé par la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn, l’observatoire réunit 12 membres de compétences et horizons différents (médecine, psychologie, management...) reconnus pour leur expertise en matières de ressources humaines et conditions de travail. Ils se réuniront tout au long de l’année en groupes de travail et établiront, en s’appuyant notamment sur des échanges avec la société civile, des recommandations aux professionnels de la santé pour les années à venir.







Le CHU de Toulouse a initié dès 2016 une démarche en faveur de la qualité de vie au travail. L’enjeu de « prendre soin de ceux qui soignent » est un axe fort du projet d’établissement 2018-2022, qui se déclinera au sein du projet managérial et du projet social.