UNE RECONSTRUCTION COMPLÈTE À L’HORIZON 2026

Le CHU porte, en parallèle, une politique volontariste pour alimenter la démographie médicale à l’échelle du territoire.

Christophe Kassel : Chaque année, 66 assistants spécialisés régionaux partagent en effet leur temps entre le CHU et les établissements périphériques. À l’issue de leur mission, 75% choisissent de rester dans la région et 83% d’entre eux exercent dans un établissement hospitalier public. Le CHU s’attache, en parallèle, à renforcer ses échanges avec le CHU de Rouen Normandie, un établissement géographique proche et confronté à des problématiques similaires. Deux Fédérations médicales hospitalo-universitaires ont déjà été créées, en dermatologie et en virologie-infectiologie, et quatre autres devraient prochainement suivre, en biochimie métabolique, chirurgie thoracique, cardiologie et gériatrie. Il s’agit, plus concrètement, d’améliorer la complémentarité de l’offre de recours, de mettre en œuvre des modalités d’enseignement communes et d’avoir une masse critique suffisante pour porter ensemble des projets de recherche et d’innovation en santé. Une réunion conjointe des deux CME devrait d’ailleurs être organisée début 2019 pour illustrer cette synergie.



Quid du CHU demain ? Quels sont vos projets pour les années à venir ?

Christophe Kassel : Le CHU de Caen Normandie porte aujourd’hui un projet immobilier d’envergure : sa reconstruction complète à l’horizon 2026 sur le plateau nord, en contigüité avec le bâtiment Sud. La première phase (2020-2022) verra la création de trois bâtiments, pour la pharmacie et la plateforme logistique ; la biologie, la recherche et l’internat ; et l’enseignement et l’administration. La seconde phase (2022-2026) concernera les activités de soins : édification de deux bâtiments reliés par passerelle pour les hospitalisations conventionnelles, création d’un plateau technique de pointe adossé à des unités de soins critiques et à plusieurs services ambulatoires, construction de plateaux de consultations et d’explorations fonctionnelles, etc.



Pr Xavier Troussard : Ce nouvel établissement de 1 397 lits et places proposera donc une offre de soins moderne dans un confort optimal, tout en soutenant l’avènement d’un hôpital digital et performant, y compris sur le plan énergétique. Actuellement en cours d’élaboration, le prochain projet d’établissement sera dès lors fortement axé sur la transformation des activités médicales au regard des nouvelles ambitions du CHU, notamment en terme de promotion des prises en charge ambulatoires et de formalisation des parcours patients. Notre objectif ? Continuer d’incarner l’excellence hospitalo-universitaire dans un environnement toujours plus concurrentiel.