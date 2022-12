Trophées de l’Hospitalisation Privée : les lauréats de la 14e édition

Clinique Victor Pauchet (Santécité) : Segmentectomie pulmonaire pour le cancer par chirurgie robot assistée et en ambulatoire

L’amélioration des techniques mini invasives grâce à la chirurgie robot assistée

L’apparition d’études sur le dépistage du cancer du poumon permettent de détecter plus tôt les tumeurs, et donc à un stade où elles sont plus petites.

Diminution de la durée de séjour qui passe de 5 jours en moyenne à 11h permettant un retour à domicile précoce.

Minoration de la douleur post-opératoire et donc de la prise d’antalgiques. La patiente a bénéficié de 7 g de paracétamol en lieu et place de l’administration d’opioïdes.

Autonomie du patient préservée grâce à la mise en œuvre d’un programme de réhabilitation précoce après chirurgie et à la mise en place d’un système de drainage électronique.

Cette prise en charge permet aux équipes de développer de nouvelles compétences et de s’inscrire dans une démarche d’innovation organisationnelle. Elle amène à se réinterroger sur le circuit de prise en charge des patients opérés d’un cancer pulmonaire en dehors du schéma habituel bloc opératoire – soins intensifs – hospitalisation en chirurgie - sortie. Ce mode de prise en charge permet donc une meilleure fluidité du parcours tout en optimisant la gestion des lits au sein de l’établissement

Marcel Sembat (groupe Ramsay) : Syndrome d’apnée obstructive du sommeil : une affaire d’équipe !

ITM radiologie du Var Polyclinique les Fleurs (groupe Elsan) : L’intelligence Artificielle en IRM cardiaque pour faciliter le travail du médecin

CHP Brest Pasteur (groupe Vivalto) : DASKEMM (= évolution en breton)

Siege ELSAN : #ClapClapTour21

Polyclinique Vauban (groupe Elsan) : Proxim’Elsan

Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq (groupe Ramsay) : Limitation des impacts environnementaux dans les pratiques des professionnels et des patients

En 2021, l’Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq a écrit et diffusé largement sa volonté de modifier ses pratiques par la diffusion de sa politique et sa charte de développement durable auprès du personnel, des médecins et des patients

En 2022, la maternité a été retenue parmi les 10 maternités de la région pour bénéficier d’un accompagnement méthodologique pour devenir une maternité écoresponsable et limiter l‘exposition aux polluants intérieurs des femmes enceintes et des jeunes enfants au sein des maternités mais également des professionnels qui y travaillent

La prochaine étape sera le Label "maternité éco responsable" en 2023

Clinique Saint-Augustin (groupe Elsan) : Le bio-nettoyage sans chimie à la clinique Saint-Augustin

Polyclinique La pergola (groupe Elsan) : Adopter les meilleures pratiques pour offrir aux salariés un environnement de travail sain

Médipôle hôpital privé (groupe Ramsay) : Green Team : tri des déchets au bloc opératoire

Polyclinique Montréal (groupe Elsan) : La télésurveillance en oncologie avec Cureety : Vive la E-santé à la policlinique de Montréal

Clinique d’Arcachon (groupe GBNA) : Avec SOPHI Simplifiez-vous le soin

Clinique Calabret (groupe Elsan) : Ecoute et vous, un podcast d’information sur les cancers

Clinique du Verdaich (Indépendant) : « L’écoute de la voix du patient » ou comment optimiser collectivement le parcours de soins

Clinique Marcel Sembat (groupe Ramsay) : Favoriser l’accessibilité aux soins des enfants et adolescents en Ile de France

Clinique Trenel (Indépendant) : Verbatim, adapter nos pratiques grâce aux retours des patients

Au terme de sa délibération, le jury a désigné les nommés et lauréats (soulignés)Description projet : Cette intervention, première mondiale, s’inscrit pleinement dans une démarche d’innovation patient mais aussi technologique (procédure robot assistée) et organisationnelle.La chirurgie ambulatoire ne s’adresse pas habituellement à des pathologies lourdes comme la chirurgie pulmonaire. Plusieurs facteurs rendent la chirurgie ambulatoire pulmonaire d’actualité :Description projet : Après 2 ans de gestion de crise inédite, l’année 2021 a été marquée par un manque permanent de ressources soignantes et par une démobilisation et une perte de la vocation de soigner. Les équipes en place sont de plus en plus sollicitées tant pour assurer la continuité des soins que pour encadrer les nouveaux collaborateurs. La rotation des vacataires s’accélère et engendre de plus en plus de fatigue et une démotivation des titulaires. Ces bouleversements dans le quotidien obligent à repenser et à réinventer les organisations, être attractif, accompagner et fidéliser les équipes.Un projet global d’intégration et d’évolution professionnelle avec une vision du projet incluant une dimension culturelle. Nous débutons, nous évoluons, notre carrière se construit au fil des apprentissages que ce soit dans le domaine des savoir-faire et des savoir-être. C’est pourquoi le projet intitulé DASKEMM (évolution en breton) s’inscrit dans une démarche de parcours qui se veut individualisé et inclusif, fort de la transmission des savoirs entre les générations et métiers.DASKEMM se décline en 3 étapes : étape 1 : Recruter autrement ; étape 2 : Co-construire un parcours d’intégration ; étape 3 : Accompagner l’évolution professionnelle.Description du projet : L’Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq s’est engagé en 2021 à développer des actions en faveur de la réduction de l’empreinte de ses activités sur l’environnement et a conduit l’établissement à mettre en œuvre un certain nombre d’actions sur la biodiversité, les nuisances sonores, la gestion des déchets, la qualité de l’air, les économies d’énergie et d’eau, la mobilité. A ce jour, il s’est engagé à devenir une maternité labellisée « maternité éco-responsable ».Les étapes de ce projet :Description du projet : Le projet s’adresse à tous les patients atteints d’un cancer et traités par chimiothérapie orale ou IV. L’objectif du projet était de développer le télé-suivi du patient au domicile pour diminuer les effets secondaires liés aux chimiothérapies. Pour consolider le lien social et l’attention à l’autre, la Polyclinique Montréal a choisi d’intégrer la télésurveillance via l’application Currety.En fonction de la pathologie et du traitement de chaque patient, un questionnaire spécifique lui est envoyé chaque jour. Selon les réponses apportées, l’état clinique du patient est évalué et classé par code couleur. Des messages thérapeutiques et des conseils sont automatiquement envoyés au patient afin d’améliorer sa qualité de vie. Le patient peut également communiquer par mail avec l’équipe soignante, lui transmettre ses examens et compléter son dossier médical. Ainsi, le patient est il pleinement acteur de son parcours de soin et de sa prise en charge. Ça permet également à l’équipe soignante d’anticiper et prévenir l’apparition de potentielles complications. La plateforme permet aussi au patient d’organiser sa prise en charge en y inscrivant ses rendez-vous médicaux, avec rappel pour les examens sanguins. Le patient peut de plus remplir un questionnaire de satisfaction sur l’intérêt de ce télé-suivi et sur la rapidité de prise en charge en cas d’effets secondaires. Les rendez-vous sont avancés en cas d’effets indésirables compliqués et le taux d’hospitalisation évitée est en constante progression. Le temps soignant est optimisé avec la création d’un poste d’infirmière coordinatrice dédié à cette activité. L’application est accessible aux médecins oncologues, aux infirmières, mais également au pharmacien qui suit les toxicités possibles et à la diététicienne. Le patient a un interlocuteur unique via l’application Cureety. Cette coordination pluridisciplinaire autour du patient vise prioritairement à l’amélioration de la qualité de vie des patients et à une meilleure orientation dans le parcours de soins en Oncologie par l’accélération du virage numérique.Description du projet : La clinique de Verdaich est l’un des premiers centres de rééducation fonctionnelle français. Acteur de référence en Occitanie, la clinique s’est spécialisée dans les affections du système nerveux notamment dans la prise en charge rééducative des AVC, des traumatisés crâniens et des blessés médullaires. L’établissement est référent COVID LONG en SMR, expert SMR pour la prise en charge des blessés médullaires et des amputés et est également doté d’une équipe mobile SMR (EMER).Les orientations stratégiques 2018-2022 de la clinique ont porté sur 4 grands axes : Intelligence collective & Qualité de Vie au Travail ; La vie de l'usager ; Qualité & Sécurité ; Le Projet médical.L’axe 2, la vie de l’usager, vise à donner plus de place à leurs patients dans la gouvernance et dans l’évolution de leur prise en charge en imaginant un plus haut niveau de « démocratie sanitaire » et atteindre ainsi un plus haut niveau de satisfaction.L’élément déclencheur part d’un voyage d’études à l’étranger au Québec en 2018, au cours duquel il y a eu une prise conscience d’une organisation différente possible et bénéfique des soins dans laquelle le patient est véritablement acteur de son programme : L’importance de savoir adapter les prises en charge, les structures et les moyens autour des malades, de leur entourage et de leurs besoins... et non plus l'inverse.Le projet « L’écoute de la voix du patient » est parti précisément de cette découverte et de ses bénéfices si positifs pour le bien-être des patients et leur rétablissement. Dans un espace dédié d’écoute active, où la parole est souhaitée libre et constructive, l’idée est de réussir à capter le ressenti profond des patients pour mieux les comprendre et donc mieux les soigner.Pour ce faire, une démarche de Design Thinking embarquant l’intelligence collective a été mise en place. Un dispositif d’analyse du parcours existant et de design d’un parcours patient optimisé s’est déroulé en 5 étapes : le parcours patient à la clinique selon la vision de l’équipe de soins et de gestion ; l’expérience patient selon le vécu des patients (4 groupes de patients écoutés) ; identification des pistes de progression et sélection des axes prioritaires ; design et modélisation d’un parcours patient optimisé (séminaire de co-construction) l’expérimentation dans un processus d’amélioration continue.Description projet : Le syndrome d'apnée obstructive du sommeil (SAOS) chez l'enfant est un trouble respiratoire fréquent est un enjeu de santé publique, sanitaire et économique de par les complications médicales sévères qu'il peut entraîner. La Clinique Marcel Sembat a créé au sein de l'Institut de l'Enfant un pôle de prise en charge pluridisciplinaire des ronflements et des apnées obstructives du sommeil de l'enfant.Le but : innover en faveur de l’amélioration de la qualité des soins proposés. Ce projet marque, entre autres, la naissance d’une équipe de professionnels de santé œuvrant ensemble pour l’amélioration du diagnostic et de la prise en charge de ces troubles respiratoires fréquemment observés chez les enfants.Aujourd’hui, les familles et soignants ne sont pas tous informés des risques provoqués par un SAOS chez l’enfant et qu’une prise en charge précoce est essentielle.