Transition écologique : jusqu’à 1,5 million d’euros d’économies par an pour un hôpital

Dans un contexte de fortes tensions financières, chaque économie compte. Certaines actions de transition écologique réduisent les coûts sans dégrader les soins ni alourdir le fonctionnement quotidien. Plusieurs sont même immédiatement rentables et ne nécessitent aucun investissement. L’Anap propose trois solutions complémentaires : un accompagnement pour construire un plan d’action à partir des données de l’établissement, une infographie pour repérer les leviers les plus efficaces et une plateforme pour identifier les aides mobilisables. « La transition écologique n’est pas une dépense de plus : c’est un levier d’économies, souvent immédiates. Avec cet accompagnement et ces outils, nous aidons chaque établissement à repérer les actions les plus rentables, à les chiffrer et à trouver les financements nécessaires. C’est positif pour les finances, pour l’environnement et pour la résilience face au changement climatique. » déclare Emeline Flinois, directrice générale adjointe de l’Anap.