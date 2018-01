Thierry Marx ouvre la brasserie « La Villa » à l’hôpital Edouard Herriot (HCL)

Idéalement située à proximité de l’hôpital et de la faculté de médecine Rockefeller et très facilement accessible en transports en commun, La Villa - ouverte 7 jours / 7 midi et soir- plonge les clients au cœur de la gastronomie lyonnaise à travers une offre bistronomique qualitative.



Thierry Marx revient aux sources de sa vocation : la cuisine « populaire » autour d’un moment de convivialité à table. La carte propose des recettes locales et traditionnelles modernisées et revisitées par le Chef, pour une expérience culinaire exclusive à des tarifs « brasserie » (menu compris entre 18 et 23 euros).



Un vrai moment de partage, renforcé par la cuisine spectacle, celle-ci étant visible depuis la salle. L’espace de 160 m2 est réparti sur deux niveaux, pour 106 couverts au total.



Réservation : 04 37 69 59 31