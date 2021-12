Talents de la e-santé : 11 lauréats engagés pour l’accélération du numérique en santé ont été récompensés

PRIX DE L’INTEROPÉRABILITÉ – remis par Annie Prévot (Directrice de l’ANS - Agence du Numérique en Santé) – décerné à PANORAMA

PRIX DE LA CYBERSÉCURITÉ – remis par Gaëtan Poncelin de Raucourt (sous-Directeur adjoint de la stratégie de l’ANSSI - Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Informations) – décerné à Service de sécurité opéré 24/7 en santé

PRIX DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE – remis par Stéphanie Combes (Directrice du Health Data Hub) – décerné à KIRO & Unilabs

PRIX DE LA TÉLÉSANTÉ – remis par Thomas Fatome (Directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie) – décerné à Télésanté et e-ETP

PRIX DU S.I. MÉDICO-SOCIAL – remis par Virginie Magnant (Directrice Générale de la CNSA) – décerné à APEI Nomad

PRIX DU SI HOSPITALIER – remis par Caroline Le Gloan (Cheffe de bureau Système d’Information des Acteurs de l’offre de soins, DGOS, ministère des Solidarité et de la Santé) – décerné à Hôpital FOCH

PRIX DU S.I. DE COORDINATION – remis par Dominique Pon (Responsable ministériel au numérique en santé) – décerné à Entr’Actes

PRIX DU S.I. DE VILLE – remis par Adnène Trojette (Conseiller action publique et numérique du Président de la République) – décerné à UrgencesChrono-CPT

PRIX DE L’APPLICATION CITOYENNE – remis par Alexis Thomas et Chloé James, membres du Comité citoyen de la DNS– décerné à Mila Learn

PRIX DE L’APPLICATION COVID – remis par Antoine Tesnière (Directeur Général de PariSanté Campus) – décerné à Covid-pharma

PRIX COUP DE COEUR – remis par Auriane Lemesle et Jérôme Leleu (lauréats 2020) – décerné à Solidaires Handicap

Externalisation des données d’imagerie médicale de la Réunion avec un service d’échange et partage des examens et CR d’imageries (Entre spécialiste, avec la ville et les patients).PORTEURS DE PROJET : ARS réunion, Région Réunion, INCA, Etablissements de santé (CHU, CH, centre), GCS Tesis, Dedalus (MOE), Editeurs (Evolucare, NEHS, EDL, Télémis, MIPIH, Maincare, OSI Santé, Kisano).A l’initiative conjointe de la C.A.I.H et de RSSI santé, et opéré par un acteur souverain, aDvens délivre une surveillance continue pensée pour mieux appréhender les cybermenaces éprouvées par les structures de santé à but non lucratif.PORTEURS DE PROJET : CAIH Santé, AdvensOutil qui analyse les résultats d’analyse biologique par rapport au profil du patient afin de proposer au médecin des examens complémentaires ou des actions de prévention non médicamenteuses. Il s’appuie sur l’IA et le deep learning pour donner une nouvelle expérience au prescripteur.PORTEURS DE PROJET : Kiro et UnilabsDigitalisation des ateliers d’Education Thérapeutique du Patient (ETP)PORTEURS DE PROJET : Groupement Hospitalier Alliance de Gironde, MaincareSolution d’authentification des personnels de santé, pour l’accès aux applications et données médicales. PORTEURS DE PROJET : APEI Aube, Le moulin vert, Fondation OVE, Nomad.Présentation de la stratégie numérique en santé de l’Hôpital Foch.PORTEURS DE PROJET : Hôpital FOCH et ses partenairesPlateforme nationale numérique sécurisée développée par et pour des professionnels de santé de première ligne pour faciliter la coordination de soins primaires, dans le cadre de la permanence et continuité des soins, coordination et optimisation des parcours, au cabinet et en mobilité.PORTEURS DE PROJET : Medicall ConceptUrgencesChrono est la seule solution qui permet de coordonner sur une seule interface l’ensemble des acteurs du parcours de soins non programmés d’un territoire qu’ils soient : - professionnels libéraux (médecins, IDEL, pharmaciens, MKDE, sage-femmes, dentistes...) - hospitaliers : SAMU (UrgencesChrono-Régul), services d’urgences, services d’hospitalisation complète (bed management), SSR, EHPAD, HAD - établissements privés : cliniques MCO, services d’urgences, SSR, EHPAD – patients : site d’information et application grand public sur l’offre de soins non programmés et informations santé.PORTEURS DE PROJET : Focus Santé SAS et Conex SantéApplication de jeux musicaux à destination des enfants de 6 à 14 ans atteints de troubles dys pour travailler notamment la mémoire, le rythme et la concentration.PORTEURS DE PROJET : Mila (spécialisée dans le développement d’outils de rééducation par la musique à destination des enfants) - Ideal (Institut des Pathologies du Développement de l’Enfant et de l’AdoLescent)Application destinée aux professionnels de santé proposant d’automatiser les exigences de la doctrine technique (notamment reporting SI-DEP) pour les tests antigéniques et la vaccination.PORTEURS DE PROJET : OrdoclicMise en place d’une plateforme pendant la crise sanitaire liée à la COVID-19, permettant le recensement des actions solidaires sur l’ensemble du territoire français. Cela a permis de faciliter le repérage et la valorisation des initiatives solidaires innovantes, et la mise en contact entre les porteurs de projets, les aidants et les personnes en situation de handicap.PORTEUR DE PROJET : Fédération ANCREAI