TLV lance son nouveau concept, la tête de lit COCOON

TLV conçoit, fabrique en France, et commercialise dans le monde entier des produits d’éclairage et d’équipement hospitalier (bandeau et gaine tête de lit, concept architectural, colonne et poutre suspendue, bras plafonnier) pour les chambres d’hébergement (médicalisée ou non médicalisée) et les plateaux techniques (bloc opératoire, salle de réveil, salle de soins intensifs, salle de réanimation, hémodialyse...).Avec 200 collaborateurs et un outil de production moderne, TLV est un fournisseur référent des établissements de soins privés et publics à l’échelle internationale.Par sa forte présence sur les 5 continents, le groupe TRATO-TLV s’est imposé comme leader européen dans le domaine de l’éclairage et de l’équipement hospitalier. Il a basé son succès sur la réponse sur mesure aux besoins de ses clients et son adaptation aux normes et standards internationaux. Le groupe réalise aujourd’hui 30% de son chiffre d’affaires à l’international dans plus de 55 pays.Pour en savoir plus : www.tlv.fr