Systèmes d’information apprenants : l’AIM organise un symposium dédié

« Les systèmes d’information apprenants pour une aide à la décision de confiance en santé ». Tel est le thème du symposium programmé le 30 novembre prochain au Couvent des Jacobins de Rennes par L’Association Française d'Informatique Médicale (AIM). Organisé, en partenariat avec la Commission Recherche et Innovation (CRI) de la Conférence des Directeurs Généraux de CHRU et avec le soutien d’Elsevier et de Dedalus, l’événement verra l’intervention de nombreux spécialistes du monde hospitalier, de la recherche et de l’enseignement « sur les problématiques actuelles liées aux systèmes d’informations de santé ».Trois thématiques y seront particulièrement détaillées : « L’interopérabilité et l’intégration des données médicales de santé », « L’extraction des connaissances et de modèles prédictifs pour l’aide à la décision » et « L’évaluation et la mesure d’impact des systèmes d’aide à la décision ». A noter que ce symposium s’adresse plus particulièrement aux membres des gouvernances des hôpitaux ainsi qu’aux équipes décanales des facultés santé, aux directeurs des systèmes d’informations de santé, au corps médical et aux représentants des institutions de santé et organismes de recherche.- Programme et pré-inscriptions sur le site de l’événement