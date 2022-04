Stryker propose un service pour moderniser son parc roulant et optimiser les coûts associés

Nous sommes partis de plusieurs constats, qui représentent aujourd’hui autant d’enjeux au sein des établissements de santé. D’une part, la grande hétérogénéité du parc de lits et de brancards : un hôpital dispose, bien souvent, d’un grand nombre de modèles, ce qui complexifie considérablement les opérations de maintenance, en particulier en ce qui concerne la gestion des pièces détachées auprès des différents fournisseurs. Les équipements en attente de réparation peuvent donc être longuement immobilisés, voire s’accumuler le temps que les éléments manquants soient réceptionnés. Ensuite, le coût même de cette maintenance : elle est généralement effectuée par les services techniques internes et représente donc une ligne de budget supplémentaire, alors même que la situation financière des établissements de santé est loin d’être optimale. Enfin, même un renouvellement de parc peut être fastidieux : il faut non seulement assurer la formation des utilisateurs, ce qui est déjà assez contraignant en soi, mais aussi gérer la reprise des anciens matériels. Tout cela a un coût, qui vient s’ajouter au coût d’acquisition des équipements.Le parc roulant participe en effet autant à l’image de marque d’un établissement qu’à la sécurité de ses équipes. Selon une enquête Odoxa¹ menée en 2017 sur les facteurs pris en compte par un patient pour choisir un établissement de santé, la qualité de l’hôtellerie était l'un des critères les plus importants - après, bien sûr, la qualité des soins. Un parc roulant récent et bien entretenu renvoie donc l’image d’un établissement moderne, attentif au confort de ses usagers. Le personnel soignant lui-même n’est pas en reste, puisqu’il peut alors exercer son métier dans de bonnes conditions. Rappelons ici que, d’après les données de l’Assurance Maladie, 95 % des maladies professionnelles dans le secteur de l’aide et des soins à la personne sont des troubles musculo-squelettiques (TMS), dont la très large majorité – 60 % – est en lien avec le mal de dos. Au-delà de leur impact sur la qualité de vie des personnes concernées, ces TMS ont un coût non négligeable pour la collectivité : chaque année, plus de 2,3 millions de jours de travail sont perdus du fait des arrêts de travail des salariés touchés, ce qui représente 160 millions d’euros de cotisations versées par les entreprises au titre de ces sinistres.²Nous avons en effet souhaité proposer aux établissements de santé une solution sur-mesure pour optimiser la gestion de leur parc roulant, dans toutes ses dimensions – depuis l’acquisition d’un équipement jusqu’à la gestion de sa fin de vie. Nous commençons par un audit du parc installé, afin de disposer d’un état des lieux général sur les équipements existants, l’organisation en place pour sa gestion, les coûts associés, etc. Cette base nous permet de construire une approche personnalisée pour que l’établissement puisse renouveler son matériel roulant et maîtriser le budget alloué à sa gestion. Stryker dispose ici d’un argument de poids : nous commercialisons une vaste gamme de produits qui permettent de répondre à l’ensemble des besoins pour l’accueil et l’accompagnement des patients, lits, brancards de transports, brancards spécialisés, chaises de transport, matelas d’aide à la prévention des escarres, etc. Nos équipements sont ergonomiques et offrent des options de mobilité avancées et s’accompagnent d’un large choix d’accessoires pour adresser de nombreux cas d’usages. Nos équipes assurent, naturellement, la mise en service du nouveau parc, y compris en ce qui concerne la formation des personnels soignants et techniques, et la reprise de l’ancien matériel ainsi que sa valorisation.Nous proposons différents niveaux de prestations appelés « ProCare ». Un établissement peut par exemple choisir un contrat de maintenance préventive ou curative, ou tout simplement opter pour la fourniture de pièces détachées ou la certification de ses équipes techniques internes par Stryker. Il est également possible de constituer un « pack » sur-mesure intégrant par exemple l’accompagnement des équipes techniques internes, la fourniture d’un stock initial de pièces détachées – et l’assurance d’être réapprovisionné en 48 heures –, un prêt lorsque le matériel est immobilisé pour réparation, et une visite de contrôle annuelle. Toutes les options sont possibles pour que chaque établissement trouve celle qui lui corresponde le mieux. Cette souplesse se retrouve également dans les modalités de financement proposées : location avec option d’achat ou paiement d’une mensualité globale comprenant la mise à disposition des produits choisis, la formation, la maintenance et les solutions logistiques.En travaillant avec un seul fournisseur, l’établissement a non seulement l’assurance de bénéficier d’un parc neuf et homogène, mais aussi et surtout de maîtriser le budget alloué à sa gestion. Avec le service « Gestion du Parc Roulant » Stryker, les éléments habituellement bloquants – notamment sur le plan humain, logistique et budgétaire – sont levés, pour pouvoir aisément s’équiper avec des produits en adéquation avec les exigences des usagers, tout en répondant aux attentes légitimes des équipes soignantes en termes d’environnement de travail. Pour en savoir plus, il suffit d’écrire à anna.picaud@stryker.com 1. Selon le sondage Odoxa, « Patients, comme vous avez changé », Les critères de choix d’un établissement de santé, la prise en charge et l’impact de la santé connectée, octobre 2017, enquête réalisé pour Unicancer.À consulter ici 2. Selon l'Assurance maladie, « Les TMS dans votre secteur d’activité », décembre 2019. Source