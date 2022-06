Softway Medical, l’éditeur leader français qui inspire la e-santé

À travers son développement Softway Medical confirme son positionnement de leader. Quelles thématiques sont au cœur de vos réflexions ?

Jean-Baptiste Franceschini : Nous travaillons sur de nombreux sujets, mais l’un des plus prenants est sans aucun doute le Ségur du numérique en santé. Plus de 200 personnes au sein de Softway Medical s’y consacrent depuis plus de 18 mois, pour faire évoluer nos logiciels et développer de nouvelles fonctionnalités, décrypter et intégrer les nouvelles exigences des cahiers des charges, prendre part aux réunions avec les organismes de pilotage, ou encore travailler au référencement et à l’enrôlement de nos solutions sur les plateformes nationales. Les défis sont nombreux, mais nous souscrivons pleinement à un programme qui devrait permettre à la e-santé de franchir un plafond de verre. Bientôt, tous les acteurs du parcours de soins pourront partager des informations sécurisées, entre professionnels de santé mais aussi avec les patients eux-mêmes. Cette approche inédite en France est plus que jamais nécessaire, pour que tous puissent véritablement bénéficier des apports du numérique en santé.



La croissance du Groupe implique des recrutements à grande échelle ?

Notre entreprise recrute depuis plusieurs années : 120 à 150 nouveaux salariés nous ont rejoints entre 2020 et 2021, et 200 postes supplémentaires ont été ouverts en 2022. Nous avons déjà recruté une cinquantaine de personnes, et continuons de chercher de nouveaux talents. Cette stratégie de recrutement massif est à mettre en regard avec la forte dynamique de croissance de Softway Medical. Notre activité a connu une croissance annuelle de 15 à 20 % sur les cinq dernières années, et cette tendance se poursuit et s’accélère. Les chiffres 2022 sont d’ores et déjà impressionnants, avec une croissance de plus de 20 % encore attendue et un chiffre d'affaires qui devrait atteindre les 100 millions d’euros.



« Nous avons mis en place un certain nombre d’initiatives, qui vont des partenariats avec des écoles à la création d’une marque employeur, en passant par la constitution d’un cursus de formation interne complet », avez vous déclaré. Quel en est le but ?

Il permet à nos nouveaux collaborateurs de monter progressivement en compétences, en passant de la théorie à la pratique. Cette approche largement éprouvée concourt à des déploiements plus rapides chez nos clients, qui peuvent ainsi bénéficier au plus tôt de solutions immédiatement opérationnelles. Nous tenons à respecter nos engagements tant sur la qualité que sur les délais de déploiement chez nos clients, ce process de recrutement/accompagnement/formation de nos collaborateurs, en est la garantie.



Quel regard portez-vous sur l’édition 2022 de Santexpo à laquelle vous avez participé ?

Malgré la crise sanitaire, et la désaffection qui a touché d'autres salons en France et à l'international, cette édition 2022 était certes moins étendue qu’à l’accoutumée, mais cela ne s'est pas ressenti. C’était un réel plaisir de prendre part à cet événement qui a, comme à l’accoutumée, été un moment fort d'échanges avec les professionnels hospitaliers, qu’ils soient ou non utilisateurs de nos solutions, mais aussi avec des partenaires confirmés ou potentiels et avec des acteurs institutionnels.



Softway Medical a également marqué les esprits avec de nombreux temps forts d’échanges sur le salon !

Agora, conférences, démonstrations… Nous avons multiplié les approches pour partager nos expériences et nos solutions. Nous avons également organisé, en marge du salon, une soirée autour de l'intelligence artificielle, avec les interventions de plusieurs experts et spécialistes reconnus, comme le Pr Jean-Noël Fabiani Salmon. Cet événement exceptionnel, qui a su fédérer une large audience, s’est tenu au cœur du PariSanté Campus. Un choix loin d’être anodin, car Softway Medical a pris part très tôt à la création de ce lieu unique en France et a donc souhaité le mettre en avant ; nous sommes en effet convaincus qu’il jouera une part très active dans la structuration de l'écosystème e-santé en France et se révèlera rapidement comme un lieu de passage incontournable pour tous les acteurs mobilisés en faveur de la transformation de notre système de santé.