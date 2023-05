Secteur hospitalier : un besoin toujours critique en matière de cybersécurité

Par accès à privilèges, on entend souvent le fait pour l’utilisateur de disposer de droits d’accès de type administrateur à un système. Cependant, ce n’est pas toujours le cas et d’autres types d’accès à privilèges existent. Tous permettent,via des outils comme Microsoft Exchange Server par exemple, de créer, modifier et ou supprimer des e-mails sur un serveur donné. Un accès à privilèges permet ainsi en général de modifier les configurations d’un système, installer et désinstaller des programmes, créer ou supprimer des comptes d’utilisateurs, ou encore d’accéder à des données sensibles. En termes de sécurité, accorder ces droits à tout va est bien sûr très dangereux. Il faut donc contrôler et superviser les accès à privilèges, ou pouvoir révoquer les droits à tout moment.



Ainsi, une solution de PAM (Privileged Access Management) s’avère parfaite puisqu’avec elle, il n’est plus nécessaire de conserver localement les mots de passe. Un coffre-fort sécurisé permet de stocker l’ensemble des justificatifs d’identité dans le cloud ou sur site. Il est protégé par un chiffrement de haut niveau et un contrôle d’accès rigoureux.



De leur côté, les administrateurs ne visualisent plus les informations d’identification, qui sont envoyées automatiquement par la solution PAM dans la session vers les serveurs cibles. La chambre forte peut également être connectée à des outils de gestion d'identité ou à Active Directory pour offrir des contrôles d'accès basés sur les rôles et garantir différents niveaux de fonctionnalité à différents niveaux d'utilisateurs.



Il est important de se rappeler qu'il existe également des utilisateurs non humains, tels que des applications logicielles, des codes et d'autres types de machines, qui peuvent avoir accès aux systèmes et aux données, et qui partagent aussi automatiquement des informations privilégiées. Par conséquent, la gestion des permissions aux machines est également essentielle pour empêcher les applications non validées ou « trustées » de s’exécuter avec des permissions élevées sur la machine. Ces fonctionnalités sont apportées par des solutions de type EPM, pour Endpoint Privilege Management, qui permettent d’implémenter le principe de Moindre Privilège sur l’ensemble des postes de travail, réduisant grandement la surface d’attaques pour le rançongiciels.



Sur la base de ces principes, les hôpitaux pourront mettre en place la bonne pratique qui leur sera la plus utile : celle du “just enough” et “just in time”. En effet, accorder les droits qui suffisent, à l’endroit et à la personne qui en a besoin, est la base de cette remise à plat de la gestion des accès, avec l’accord de permissions dont on a besoin quand on a besoin. On espère sur cette base qu’aux côtés des grands plans gouvernementaux, les attaques envers les institutions au service de la santé des citoyens seront enfin protégées des hackers sans vergogne.