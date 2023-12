Santé, la révolution verte amorcée : une nouvelle publication Les Échos Études

Depuis 20 ans, la France n’a cessé de ren- forcer son arsenal législatif en matière de protection de l’environnement. Lois Gre- nelle, Plan climat, loi PACTE, loi AGEC... : du « facteur 4 à horizon 2050 » adopté en 2003, à la loi climat résilience de 2021, les rangs ont bougé. Si en France, de plus en plus d’acteurs se réfèrent aux 17 Objectifs de Développement Durable de l’ONU et élaborent leur stratégie en fonction de l’Agenda 2030, comme au niveau international, de nombreux défis restent à relever.



Avec des émissions du secteur estimées entre 6,6 % et 10 % de l’empreinte carbone nationale - dont plus de 50% pour la chaine d’approvisionnement en médicaments et dispositifs médicaux - la baisse escomptée est loin d’être gagnée. Les recommandations du Shift 2023 l’illustrent bien : les 8 0% de réduction visées requièrent un couplage avec des actions de prévention et de promotion de la santé.