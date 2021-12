Santé au travail : l’hôpital Foch à l’avant-garde

En un week-end, elles imaginent de nouvelles activités plus innovantes les unes que les autres. Aucune n’avait auparavant été mise en œuvre dans un établissement de santé. Jacques Léglise, le directeur général de l’établissement, donne son feu vert sans hésiter. « Cette marque de confiance montre l’importance de trouver des solutions rapides face à cette crise épidémique. Partout en France, des soignants quittaient l’Hôpital, éreintés par la crise sanitaire. Or leurs compétences sont précieuses ! », note Carline Amiel. Sabrine Berrada abonde : « Nous voulions les soutenir au quotidien dans ce marathon engagé depuis mars 2020 et tenter de leur permettre de passer ce cap ». À proximité immédiate du self, une salle est dédiée et mise à leur disposition par l’établissement. Toujours à l’avant-garde, nos deux professionnelles créent un espace de détente immersif. Les salariés peuvent venir se détendre, allongés sur un transat, à l’ombre d’un palmier face à un lagon bleu turquoise : évasion assurée ! La conception de ce lieu a été soutenue par Valérie Moulins, la directrice de la communication et de l’expérience patient. Rapidement renommé « la salle des Bahamas », entre autres par les équipes de la réanimation, cet univers complètement dépaysant favorise le lâcher-prise et permet de renforcer une cohésion d’équipe qui s’étiole. « La salle des Bahamas » est aussi là où se déroule « Let’s Move », une activité permettant l’évasion et la détente en trois minutes chrono, dans une ambiance musicale funky. Les salariés ont pu improviser quelques pas de danse en compagnie d’un flamand rose géant. Ces moments de déconnexion ont notamment été immortalisés par des selfies que les salariés ont partagés avec leurs collègues d’autres établissements.