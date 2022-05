SIS

SantExpo : le Groupe Softway Medical, leader français des Systèmes d’Information en Santé, vous donne rendez-vous pour ses "live e-sante"

Rédigé par Rédaction le Lundi 16 Mai 2022 à 09:38 | Lu 213 fois

Rendez-vous du 17 au 19 Mai au Parc des Expositions de Paris sur les stands 043 et M44 de Softway Medical. Vous y découvrirez des innovations techniques et fonctionnelles, et pourrez également bénéficier de démonstrations, échanger dans le cadre d'un espace recrutement (200 postes à pourvoir en 2022) et assister aux "Live e-sante", cinq rendez-vous animés par des experts et des personnalités de la e-santé en France, qui se tiendront en public et en Direct depuis l’Espace Conférences du stand.