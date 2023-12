SantExpo 2024 : appel à candidatures pour l’Espace Innovation du Fonds FHF

L'Espace Innovation du Fonds FHF



Attraction majeure du Salon SantExpo, l’Espace Innovation du Fonds FHF a été imaginé par le Fonds FHF et QUINZE MAI en partenariat avec UniHA. Il se présente comme le nouveau lieu de référence pour découvrir des solutions innovantes et impactantes du secteur de la santé. En plus de ces solutions innovantes, cet espace rassemblera les établissements santé qui se sont structurés et organisés pour accompagner le déploiement d’innovations.