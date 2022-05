Salon Restau’co : les conférences annoncées

Réputées pour leur adéquation avec les problématiques terrain, l’expertise de leurs intervenants et la richesse de leurs contenus, les conférences du salon Restau’co sont attendues avec ferveur par les professionnels du secteur, exposants comme visiteurs. Elles sont à chaque fois l’occasion d’échanger entre pairs, de partager des expériences et des bonnes pratiques, et de mieux appréhender les nouveaux enjeux du métier.