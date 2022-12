SSP 2022 : une mobilisation de tous pour une culture partagée de la qualité et de la sécurité des soins

Le projet du CH Victor Dupouy (Argenteil) : « Patients, professionnels : acteurs de la sécurité des soins »



Porté par le service qualité gestion des risques en collaboration avec l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière et l'équipe d'identitovigilance, le projet a permis d’impliquer les patients via des jeux et la distribution de sets de table sur les sujets de la sécurité des soins. Cela a permis également de sensibiliser les professionnels à la culture sécurité grâce à un document mémo et un jeu qui rappelle les bonnes pratiques en les orientant vers des supports de formation et d’évaluations internes.



Le projet des hôpitaux du bassin de Thau : « Signalement des EIAS : les idées reçues »



Malgré plus de 25 ans de démarche qualité et gestion des risques, l’équipe en charge de ces sujets aux hôpitaux du bassin de Thau fait encore face à de nombreuses idées reçues sur le signalement des événements indésirables. Pour attirer l’attention des professionnels, une série d’affiches originales et totalement inédites autour de 4 idées reçues sur le signalement des événements indésirables a été diffusée dans les services.



Le projet de la polyclinique de Saint-Privat : « Tables rondes : analyse des causes des EIAS en équipe pluriprofessionnelle »



Toute la semaine, les responsables de service et coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins ont animé des tables rondes dans tous les services et plateaux techniques sur l’analyse des causes d’un EIAS survenu dans le service concerné, avec la présence du patient. Cela a rendu tangible pour les professionnels l’identification des causes et les actions d’amélioration qui en découlent.