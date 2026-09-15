SI-Lab : la chirurgie pédiatrique se dote de son propre laboratoire d'innovation

Le SI-Lab est adossé au fonds de soutien « Avenir Chirurgie Pédiatrique », créé en conseil de surveillance en octobre 2024 et lancé début 2025 par la Fondation de l’Avenir avec la Société Française de Chirurgie Pédiatrique. Ce partenariat s'inscrit dans le prolongement d'un engagement historique de la Fondation en faveur de la pédiatrie, de la chirurgie et du numérique en santé, des spécialités représentées de manière continue au sein de son Conseil scientifique, dont la présidence est aujourd'hui assurée par une chirurgienne pédiatrique. Il traduit aussi la volonté de la Fondation d'accompagner une société savante et des projets multicentriques, au service d'une recherche directement tournée vers l'amélioration des prises en soins, l’accompagnement à la formation des cliniciens et la relation aux patients et à leurs familles. Le fonds a vocation à s'enrichir, à mesure que le SI-Lab se développe, de nouveaux financements (dons et mécénat), afin d'essaimer de nouveaux programmes et de porter haut cette approche résolument novatrice de la chirurgie pédiatrique française. « L'innovation en chirurgie pédiatrique nécessite des structures agiles, collaboratives et orientées résultats. Notre ambition est simple : accélérer l'émergence et le déploiement d'innovations concrètes au service des enfants », résume Frédéric Hameury, directeur du Comité Innovation de la Société Française de Chirurgie Pédiatrique (SFCP).

