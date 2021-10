SFSD : une charte éthique pour "des valeurs partagées"

La Société Française de Santé Digitale (SFSD) accompagne depuis 2006 les soignants, les acteurs du digital et les usagers du système de soin autour des transformations liées à l’évolution des technologies numériques. Son expérience terrain, son engagement et sa philosophie humaniste se concrétisent aujourd'hui via sa Charte éthique. Fruit d’une réflexion collective, ce document synthétise les valeurs qui forgent l’ADN de l’association et précise les positionnements à adopter par ses adhérents.