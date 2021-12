Actu

Robustesse, intelligence et performance. Les nouvelles tablettes durcies Zebra Technologies sont disponibles au sein de l’offre solutions du Groupe PRISME

Rédigé par Rédaction le Jeudi 16 Décembre 2021

Avec une gamme de tablettes professionnelles significativement remaniée et élargie, le constructeur Zebra Technologies fait décidément une fois de plus la course en tête. Robustes, fiables et surtout intelligentes, celles-ci sont intégrées à l’offre solutions du Groupe PRISME, titulaire du marché UGAP des solutions de traçabilité, de suivi et de sécurisation des biens et des personnes.