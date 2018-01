Renouvellement du Label France CYBERSECURITY pour APICRYPT®

Le label «France Cybersecurity », est la garantie pour les utilisateurs que les produits et services qui portent le label sont français et qu’ils possèdent des fonctionnalités claires et bien définies, avec un niveau de qualité vérifié par un jury indépendant.



Cette garantie est apportée par la vérification du bon respect du cahier des charges du label et l’examen des éléments factuels apportés par le fournisseur sur la qualité et la performance de ses produits et de ses services. Cette garantie s’appuie notamment sur les certifications, qualifications et labellisations de cybersécurité lorsqu’elles existent, et sur une évaluation tierce pertinente.