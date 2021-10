Rencontre : HK-Dtech, une start-up française installée à Hong Kong

: Nous sommes une société de biotechnologies spécialisée dans le diagnostic in vitro : nous avons développé des nanoparticules fluorescentes possédant des caractéristiques uniques, et qui offrent une performance élevée dans la détection de tout type de biomarqueur. Pour résumer, nos solutions sont utilisées dans le secteur médical pour la détection de maladies.Résidant moi-même à Hong Kong depuis 2006, j’ai noué des liens très forts avec ce territoire. L’histoire de HK-Dtech remonte à plusieurs années, lorsque j’ai rencontré Joan Goetz, devenu depuis mon associé. Originaire d’Alsace comme moi, il était à Hong Kong dans le cadre de son doctorat en chimie, qu’il a d’ailleurs mené avec l’Université de Strasbourg et la Hong Kong Baptist University. À son retour en France, il a monté la start-up Poly-Dtech. Quelques mois plus tard, nous avons créé, avec le Dr. Chan Chi Fai, un ami et camarade de doctorat de Joan, HK-DTech pour étendre notre activité sur le marché asiatique. Poly-Dtech est donc le pendant européen de HK-Dtech.Ayant fait toute ma carrière à Hong Kong, j’en apprécie pour ma part l’ouverture et les possibilités professionnelles. J’ai clairement bénéficié de ce cadre unique, qui m’a permis de saisir des opportunités que je n’aurais probablement pas eues en France. Ce même constat s’applique à HK-Dtech, qui profite également des conditions favorables offertes par cet environnement très dynamique sur les plans économique et entrepreneurial. Hong Kong est tout à la fois une place financière importante et un port situé en zone franche, qui bénéficie d’une connexion forte avec tous les pays d’Asie… Et ce ne sont que quelques-uns de ses nombreux d’atouts ! C’est, sans conteste, un territoire incontournable pour le business en Asie. Nous installer ici était donc une évidence, pour que nous puissions nous implanter en Asie et nous développer sur les marchés locaux, y compris en Chine.Les évolutions ont été plus politiques qu’économiques, fiscales et légales. À ces niveaux-là, rien n’a changé. S’implanter à Hong Kong est toujours aussi attractif. Ces dernières années, le Gouvernement a d’ailleurs décidé d’accompagner davantage l’innovation, en soutenant plus activement les start-up et les nouvelles technologies. Étant nous-mêmes inscrits dans le secteur de l’innovation et plus particulièrement celui de la deeptech – soit le développement des produits ou des services sur la base d’innovations de rupture – cette politique nous attire forcément.Notre start-up n’a que deux ans d’existence et doit encore se faire connaître. Participer à des salons professionnels nous permet aussi de rencontrer de potentiels partenaires de recherche ou des partenaires commerciaux, voire des investisseurs. Nous menons, naturellement, plusieurs actions de communication sur internet, mais être présents à des salons reste essentiel pour rencontrer physiquement les acteurs du monde de la santé. Cet automne, HK-Dtech sera ainsi sur trois événements, dont l’InnoHealth ShowCase - Asia Summit on Global Health. Et nous comptons poursuivre sur cette voie l’an prochain, car aller au contact des autres pour faire connaître notre entreprise est un levier essentiel pour espérer le succès.