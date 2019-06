Remise du label Relations Fournisseurs et Achats Responsables à l'UGAP : « Ce label a du sens »

Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises : « Je suis particulièrement heureux de remettre une nouvelle fois le label Relations fournisseurs et achats responsables à l’Union des groupements d’achats publics qui entre ainsi dans un nouveau cycle de labellisation, plus exigeant, et qui intègre désormais les principes de la norme ISO 20 400 sur les achats responsables. Cette entité publique contribue depuis des années à faire évoluer les comportements et favoriser les relations équitables avec ses fournisseurs tout en créant un écosystème plus performant et durable. Cet engagement fait de l’UGAP la seule centrale d’achat labélisée sur 45 organisations reconnues à ce jour ! »







Edward Jossa précise que « le label permet d’objectiver les choses, ce n’est pas un achèvement mais un jalon. Tous ceux qui se sont engagés dans la labellisation savent que la route est encore longue et pour notre part, nous devons poursuivre notre travail d’intégration des critères sociaux dans nos marchés, ce qui est plus difficile. Atteindre ces objectifs nécessite beaucoup de volontarisme, et c’est pour amplifier cette action que l’UGAP a créé une équipe dédiée aux politiques publiques ».