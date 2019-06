RGPD : Le Groupe Almaviva Santé en voie de remporter son pari

GPLExpert nous a accompagné à la fois sur le plan théorique et pratique. Le cabinet de conseil a ainsi pu nous transmettre l’ensemble de ses outils méthodologiques, développés sur la base des préconisations de la CNIL et maintes fois éprouvés sur le terrain. Cette approche s’articule autour de quatre grandes étapes : une formation des équipes de direction et d’encadrement sur le volet règlementaire, illustrée par de nombreux cas concrets ; une phase d’audit pour effectuer la cartographie des données, identifier leurs principaux processus de traitement et mesurer les écarts par rapport aux dispositions du RGPD ; l’élaboration d’un plan d’actions priorisées avec des échéances précises ; et enfin une réévaluation pour identifier les éventuelles mesures correctives.Chaque DPO déroule progressivement ces quatre phases auprès des 17 cliniques dont il a la charge. Six mois sont en moyenne nécessaires par établissement, mais l’imbrication des calendriers devrait nous permettre d’avoir finalisé la démarche pour l’ensemble des cliniques du Groupe d’ici la fin de l’année 2020. Cela dit, comme toute démarche qualité, le RGPD s’inscrit dans la durée : il sera parfois nécessaire de réactualiser les registres de traitement et de réaliser de nouvelles études d’impact. En nous conseillant d’internaliser la fonction DPO, GPLExpert avait donc véritablement notre intérêt à cœur et a su s’affirmer comme un partenaire de confiance.Plus d'informations : https://gplexpert.com