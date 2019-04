Quel impact l'I.A. aura-t-elle sur l'emploi en santé ?

Sa note a donc pour objectif de « proposer une stratégie d’accompagnement des métiers du secteur de la santé et des fonctions support aux soins », tout en sensibilisant à la nécessité de développer une méthodologie d’évaluation adéquate quant aux impacts de l’IA et de la robotisation en santé afin de « rendre effective la transformation des métiers du soin ». On l’a vu, en ce qui concerne la méthodologie de chiffrage, David Gruson a pris les devants en proposant une approche en six étapes-clés. Il a appelé les pouvoirs publics à s’en saisir et à l’inscrire dans un « cadre de dialogue associant les représentants de patients, les professionnels de santé, les partenaires sociaux et les acteurs économiques ».



L’auteur formule une autre proposition, articulée cette fois autour de la mise en œuvre d’une « RSE digitale » au sein des établissements de santé. En effet, estime-t-il, « l’investissement dans l’anticipation du déploiement de l’IA et de la robotisation doit pouvoir être reconnu comme une nouvelle forme d’exercice de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) », qui consistera à encadrer, de façon éthique et responsable, les conséquences de ces technologies sur la société. Il convient, là aussi, « d’inciter les établissements de soins à étudier la transformation des métiers », mais aussi de « les encourager à développer des méthodologies d’évaluation des compétences et des nouveaux besoins de formation ». David Gruson n’oublie pas les patients, dans l’intérêt desquels cette RSE consisterait à s’assurer du respect du principe de « garantie humaine », soit la garantie d’une supervision humaine de toute utilisation de l’IA visant à prendre une décision médicale. C’est d’ailleurs là une vision défendue par l’initiative citoyenne et académique ETHIK-IA, et qui trouve un écho certain auprès des acteurs du changement.

À lire de toute urgence sur www.institutmontaigne.org/publications/ia-et-emploi-en-sante-quoi-de-neuf-docteur Article réalisée par Joyce Raymond dans le numéro 44 d'Hospitalia, magazine à consulter en intégralité ici