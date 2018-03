Production documentaire : pari gagnant pour le CH de Monluçon

À rencontrer sur la Paris Healthcare Week, stand N 77.

Concrètement, la liste des patients entrants éditée par le module GAM est transmise au praticien, qui peut alors choisir entre différents modèles documentaires pour créer sa dictée. Le fichier dématérialisé est ensuite envoyé aux secrétariats médicaux qui peuvent, dès le départ, connaître le type et la durée du fichier ainsi que son degré de priorité, ce qui leur permet de mieux organiser leur charge de travail, voire de réaffecter des courriers pour faire face à une soudaine augmentation des flux. Le lien avec la GAM et le DPI permet quant à lui de renseigner automatiquement certains champs, ce qui accélère et sécurise le processus de production. Le document est ensuite renvoyé au praticien et, une fois validé, est enregistré dans le DPI et/ou le DMP, et transmis par MSSanté ou par voie postale aux destinataires concernés.Rapidement prise en main par les secrétariats médicaux, la solution VoxT est aujourd’hui parfaitement fonctionnelle, d’autant que les équipes de LLC sont réactives et demeurent à notre écoute. Nous travaillons désormais à la mise en œuvre du module de reconnaissance vocale, pour optimiser toujours plus le processus de production. La solution VoxT a à notre sens de nombreuses forces, à mettre en regard avec son architecture Web. Nous pourrons ainsi conserver la maîtrise de la production documentaire et de la gestion des flux, y compris en cas de changement de DPI – un enjeu d’autant plus essentiel dans le contexte actuel des GHT.Plus d'informations : https://www.llc-healthcare.fr Interview publiée dans le numéro 39 d'Hospitalia, à consulter en intégralité ici