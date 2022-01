Près de 880 établissements de santé embarquent au sein du programme SUN- ES et contribueront ainsi au décollage de Mon espace santé dès le 1er semestre 2022

Toutes les candidatures ont été instruites par les agences régionales de santé. 879 établissements ont été retenus, soit 31% des établissements de santé du territoire, et 48% de l'activité réalisée par les établissements de santé en France.Les établissements dont les candidatures ont été validées par les ARS s’engagent à atteindre sur le 1er semestre 2022 des cibles d’usage ambitieuses autour de l’alimentation du DMP en documents de santé. Pour rappel, ces documents de santé comprennent lettre de liaison de sortie, ordonnance de sortie, compte rendu opératoire, compte rendu d’examens de biologie médicale et d’imagerie. Ces objectifs d’usage ont pour ambition d’accélérer massivement le partage de documents de santé dans un cadre sécurisé, entre professionnels de santé mais aussi avec l’usager, pour mieux prévenir et soigner.« La Délégation ministérielle au numérique en santé, la Direction Générale de l’Offre de Soins et l’Agence du Numérique en Santé félicitent les établissements de santé pour l’effort fourni pour intégrer dès à présent le programme SUN-ES, les Agences Régionales de Santé pour l’instruction et l’accompagnement de l’ensemble des candidatures ainsi que l’écosystème mobilisé, fédérations et éditeurs, permettant à ce résultat aujourd’hui, afin de dire ‘oui à la e-santé en France’ », affirment Laura LETOURNEAU et Dominique PON, DNS.« La Direction Générale de l’Offre de Soins souligne que les ARS ont intégré la dimension inclusive du programme dans leur processus d’instruction. En effet, au-delà d’une analyse de dossier, les ARS ont accompagné les établissements candidats pour faire en sorte qu’ils atteignent les prérequis et intègrent le programme. La DGOS tient également à saluer les établissements qui ont compris l’importance d’atteindre les prérequis et qui ont, à cet effet, fourni les efforts nécessaires », note Caroline LE GLOAN, DGOS.« Le lancement du Ségur numérique - et sa déclinaison financière SUN-ES et SONS- constitue un catalyseur puissant auprès de l’ensemble des acteurs de santé en donnant du sens à l’écosystème numérique, et pour permettre de fédérer autour de Mon Espace Santé, les professionnels de santé et les patients. En Bourgogne-Franche-Comté, comme partout en France, la mobilisation exceptionnelle des acteurs de santé et leur réactivité à entrer dans le programme SUN-ES, témoigne de l’appropriation des enjeux et des opportunités que propose ce plan », ajoutent Bertrand LE RHUN et Patrice DINAIRE, ARS Bourgogne-Franche-Comté.« Le programme SUN-ES a été reçu comme un levier de transformation inclusif à saisir : de nombreux établissements ont déposé un dossier à l’issue du 1er appel à candidature y compris des établissements jusqu’à présent peu engagés dans les grands programmes de soutien à la modernisation des SI. Souhaitant accompagner cette dynamique, les ARS, et notamment l'ARS Pays de Loire, ont soutenu les établissements dans l’amélioration de leur dossier durant la période d’instruction, et ont pu ainsi valider près de 90% des candidatures pour ouvrir des perspectives d’accélération rapide du partage des informations de santé », conclut Bernard GEFFROY, ARS Pays de Loire.