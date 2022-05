Première française : le CHU de Montpellier, l’Université de Montpellier et Dedalus lancent ERIOS, un tiers lieu de recherche unique sur le numérique en santé

« Particulièrement innovant, ERIOS se veut un véritable tiers lieu d’expérimentation sur les usages des logiciels en santé. C’est donc un projet qui nous tient beaucoup à cœur », explique Guillaume Reynaud, directeur des relations publiques pour Dedalus. Thomas Le Ludec, directeur général du CHU de Montpellier et l’un des initiateurs d’ERIOS, revient alors sur la genèse de ce projet pas comme les autres. « Tout a commencé il y a un peu plus de deux ans, lorsqu’avec nos partenaires chez Dedalus nous nous étions lancé un défi : implanter un centre de Recherche et de Développement au sein-même du CHU de Montpellier, qui travaillera en lien avec l’Université et sera spécifiquement dédié aux usages du numérique en santé. Nous pourrons ainsi co-développer et expérimenter ensemble de nouvelles technologies au bénéfice des professionnels de santé et des usagers », raconte-t-il. Évoquant notamment le dossier patient informatisé (DPI), un outil devenu plus qu’indispensable à l’hôpital, le directeur note néanmoins qu’il « reste des étapes à franchir pour en améliorer l’ergonomie et les usages ». Le premier volet d’ERIOS sera donc centré sur la construction du DPI de demain, un dossier patient nouvelle génération plus riche, plus fluide, qui se nourrira notamment du savoir-faire de Dedalus et de sa plateforme communicante Care4U.