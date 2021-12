Pour 88% des dirigeants d’établissements hospitaliers la communication est devenue une fonction essentielle depuis la crise Covid

88% des dirigeants d’établissements voient désormais la communication comme une fonction support essentielle pour un établissement hospitalier. Conséquence logique, les moyens alloués à la communication vont s’accroître selon 68% des répondants. À noter également que 76% des directeurs et directrices d’hôpitaux ont déjà constaté un renforcement des outils alloués à la seule communication interne.



Pour Jérôme Ripoull, directeur associé de Comfluence, « Notre étude démontre que cette crise sanitaire sans précédent a provoqué une révolution copernicienne de la communication hospitalière. La communication des établissements est devenue une priorité de la gestion des dirigeants, plus seulement un accessoire ou une fonction support très secondaire. Durant la crise, les hôpitaux et leurs dirigeants ont su répondre avec un très fort professionnalisme aux besoins immenses d’information et de communication engendrés par la pandémie. En particulier, en augmentant de manière décisive les actions et outils de communication avec et vers leur personnels, leurs patients et tout leur écosystème externe. Nous insistons sur un point : la crise ne sera pas une parenthèse. Elle a fait franchir une étape décisive aux services de communication des établissements hospitaliers. L’enjeu est désormais pour ces structures, de pérenniser leurs activités, de développer leurs moyens et de définir des stratégies post-crises. Comfluence veut être à leurs côtés pour relever ces défis. ».