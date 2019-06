Plus de 12 000 visiteurs au Hong Kong Medical & Healthcare Fair

Cette 10e édition a accueilli 285 exposants de huit pays et régions. La HKMHDIA, co-organisatrice, a présenté son plus grand pavillon à ce jour avec 55 entreprises. La Startup Zone, agrandie en conséquence, exposait les technologies innovantes de 21 jeunes pousses et abritait pour la première fois les six start-ups du pavillon coréen.



Le salon a fait la part belle à la biotechnologie, qui connait un développement très rapide dans le secteur médical. Un exposant présentait le futur premier laboratoire hongkongais à réaliser un profil génomique complet pour les patients atteints de cancer. Un exposant coréen exposait sa « bio-imprimante » ultramoderne, qui permet d’imprimer et de produire des tissus mous et durs pour l’homme.





Une autre société coréenne, 1 Drop Inc, créée il y a deux ans, présentait un dispositif portable révolutionnaire pour les examens sanguins, qui permet moyennant un smartphone et des biocapteurs pour la séparation du plasma, de détecter plusieurs maladies à partir d’une seule goutte de sang. Joowon Rhee, son PDG, présent au salon pour la première fois, s’est réjoui d’avoir rencontré une centaine d’acheteurs de Chine et d’Asie du Sud-Est dès le premier jour, un résultat encourageant à la lumière de son projet d’expansion sur les marchés internationaux.





Afin de faciliter le sourcing, 14 zones thématiques permettaient de repérer les différentes catégories : solutions pour la rééducation et les soins aux personnes âgées, produits de soins à domicile et personnels, aliments sains et diététique, services de remise en forme, matériel de kinésithérapie et équipement hospitalier.



Une série de séminaires ont permis aux visiteurs de s’enquérir des derniers développements du secteur, notamment dans les technologies biomédicales et des capteurs au service du diagnostic médical en Australie, et les perspectives de l’industrie médicale et de la santé.



L’Hospital Authority Convention 2019, autre rendez-vous du secteur médical de la région Asie-Pacifique, s’est déroulée parallèlement au Medical Fair au HKCEC les 14 et 15 mai, attirant plus de 5 600 professionnels de santé.