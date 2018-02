Philips IntelliSpace Portal nommé Best in KLAS en 2018 !

Philips est fière d’annoncer que sa solution IntelliSpace Portal est arrivée première au classement Best in KLAS 2018 dans la catégorie Software & Services.



Le rapport KLAS désigne les fournisseurs de logiciels les plus performants au monde dans l’industrie de la santé. Le titre de Category Leader est réservé aux solutions qui répondent aux normes de KLAS Konfidence. Résultat de la compilation des avis anonymes des professionnels de santé, ce prix récompense le logiciel qui leur rend un vrai service et les aide à mieux prendre soin de leurs patients. Plus qu’un prix, c’est toute une corporation qui reconnait la solution Philips IntelliSpace Portal comme le Best in Klas !



Le prix KLAS est une consécration. C’est également la preuve de l’engagement constant de Philips en faveur de l’amélioration des traitements et des perspectives, d’une imagerie et d’un traitement appropriés, de la simplification de la collecte de données et de connaissances et de la réduction des coûts.