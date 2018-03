Philippe Jahan élu Président d'UniHA

UniHA dépasse une nouvelle fois son objectif de montant d'achat et atteint son objectif de gains, la tendance à la stabilisation de la progression des gains sur achat étant due au plafonnement de la performance des filières qui ont conduit de multiples Appels d'Offres.



Les médicaments, principalement, représentent un peu plus de 63 % du portefeuille d'achat. En 2014, plusieurs marchés de médicaments ont été remis en concurrence, dont le plus important d'entre eux, celui des médicaments anti-cancéreux. Ce marché représente un portefeuille achat de 651,5 M€ TTC, rassemble 57 adhérents et produit 11,6 M€ TTC de gains sur achat.



La fonction achat est maintenant reconnue dans le monde hospitalier. Cela ne se résume plus à acheter en respectant le Code des Marchés Publics, mais bien à définir une stratégie achat pour une meilleure performance économique. Aussi, UniHA conduit de plus en plus d'actions transverses, qui prennent progressivement le relais des gains obtenus sur la massification. Elles totalisent en 2014 près de 40 % des gains pour 10 % seulement du portefeuille. UniHA rend possible, soutient et formalise les observatoires et les clubs utilisateurs qui permettent de construire le meilleur usage.