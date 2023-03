Philippe El Saïr élu président de la Conférence des directeurs généraux de CHU

Raymond Le Moign Directeur général des HCL

François Crémieux Directeur général de l’AP-HM

Stéphanie Decoopman Directrice générale adjointe à l’AP-HP

Cécile Jaglin-Grimonprez Directrice générale du CHU d’Angers

Yann Bubien Directeur général du CHU de Bordeaux

Frédéric Boiron Directeur général du CHU de Lille

Véronique Anatole Directrice générale du CHU de Rennes

Frédéric Varnier Directeur général du CHU de Caen

Olivier Bossard Directeur général du CHU de Saint-Etienne

Michael Galy Directeur général des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

Véronique Desjardins Directrice générale du CHU de Rouen

Jean-François Lefebvre Directeur général du CHU de Toulouse

Diplômé de l’Institut d’études politiques (IEP) de Grenoble, licencié en droit et ancien élève de l’Ecole nationale de la santé publique, Philippe El Saïr a commencé sa carrière en 1995 à l’AP-HP sur des fonctions d’adjoints (ressources humaines et finances) avant d’occuper la fonction de chef d’établissement pendant 21 ans. A ce titre, il dirige tout d’abord deux centres hospitaliers, celui de Valréas dans le Vaucluse et celui-ci de Villefrance-sur-Saône dans le Rhône qui devient l’une des premières communautés hospitalières de territoire. A compter de mai 2013, il devient directeur général du CHU de Brest avant d’accéder aux fonctions de directeur général du CHU de Nantes en juillet 2020.Par ailleurs, Philippe El Saïr a occupé différentes responsabilités nationales. De 2006 à 2009, il préside de Syndicat National des Cadres Hospitaliers. De 2014 à aujourd’hui, il préside le Centre National d’Expertise d’Hospitalière. De 2018 à 2021, il est administrateur du groupement des hôpitaux universitaires du Grand Ouest. Philippe El Saïr a été membre de la mission de Jean Castex en charge de la stratégie de déconfinement.Le bureau composé par Philippe El Saïr pourra compter sur le soutien de :Dans la continuité des travaux engagés par la précédente mandature, la conférence des DG a tenu à rendre un hommage appuyé à Marie-Noelle Gerain-Breuzard qui prend les fonctions de directrice générale du CNG.